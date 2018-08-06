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В Канаде обеспокоились отзывом саудовского посла
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МИД Канады потребовал объяснений в связи с отзывом посла Саудовской Аравией 

RT на русском 16 часов назад
Фото: Reuters
МИД Канады обеспокоен сообщениями о том, что Саудовская Аравия отзывает своего посла в Оттаве. Об этом сообщает CBC со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства Мари-Пьер Бариль.
«Мы серьёзно обеспокоены этими сообщениями в СМИ и просим пояснений в связи с последними заявлениями Саудовской Аравии», — отметила она.
Ранее МИД Саудовской Аравии объявил посла Канады персоной нон грата и отозвал своего посла в Оттаве.
Также королевство объявило, что замораживает все новые торговые и инвестиционные сделки с канадской стороной.
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