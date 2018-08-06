Южная Осетия закрывает границу с Грузией с 6 по 9 августа 

Границу закроют в связи с годовщиной событий, которые произошли в августе 2008 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Комитета госбезопасности республики.
Как отмечается, границу решили закрыть в целях безопасности во время проведения памятных мероприятий.
Пункты пропуска не будут работать С 20:00часов 6 августа до с 06:00 9 августа.
В республике 7 августа отметят десятую годовщину конфликта 2008 года.
Ранее сообщалось, что Сирия официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии. По данным сирийского МИД, республики уже установили между собой дипломатические отношения.