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Южная Осетия закрывает границу с Грузией с 6 по 9 августа
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Южная Осетия закрывает границу с Грузией с 6 по 9 августа 

Москва24 4 часа назад
Фото: Москва24
Границу закроют в связи с годовщиной событий, которые произошли в августе 2008 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Комитета госбезопасности республики.
Как отмечается, границу решили закрыть в целях безопасности во время проведения памятных мероприятий.
Пункты пропуска не будут работать С 20:00часов 6 августа до с 06:00 9 августа.
В республике 7 августа отметят десятую годовщину конфликта 2008 года.
Ранее сообщалось, что Сирия официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии. По данным сирийского МИД, республики уже установили между собой дипломатические отношения.
В 2008 году после новой волны конфликта между республиками и Грузией Южная Осетия и Абхазия получили признание независимости от государств-членов ООН. В их числе Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу.
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