Военные обнаружили командные пункты боевиков в сирийской провинции Даръа

В сирийской провинции Даръа правительственные войска продолжают обходить населённые пункты, из которых ушли боевики: в деревне Абидин военным удалось найти командные пункты джихадистов, передаёт Федеральное агентство новостей

Также силы, выступающие на стороне Дамаска , обнаружили центральный пункт так называемой «религиозной полиции», расположенный в Абидине. Этот населённый пункт находится вблизи Иордании — стратегически важная территория с двух сторон омывается реками Рукад и Ярмук.

Деревня была освобождена от радикалов в ходе спецоперации по зачистке исламистов в Даръе: сёла Марийя и Абидин военные взяли под контроль в последнюю очередь.