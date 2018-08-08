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Военные обнаружили командные пункты боевиков в сирийской провинции Даръа
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Военные обнаружили командные пункты боевиков в сирийской провинции Даръа 

Парламентская газета 16 минут назад
Фото: Парламентская газета
В сирийской провинции Даръа правительственные войска продолжают обходить населённые пункты, из которых ушли боевики: в деревне Абидин военным удалось найти командные пункты джихадистов, передаёт Федеральное агентство новостей.
Также силы, выступающие на стороне Дамаска, обнаружили центральный пункт так называемой «религиозной полиции», расположенный в Абидине. Этот населённый пункт находится вблизи Иордании — стратегически важная территория с двух сторон омывается реками Рукад и Ярмук.
Деревня была освобождена от радикалов в ходе спецоперации по зачистке исламистов в Даръе: сёла Марийя и Абидин военные взяли под контроль в последнюю очередь.
Военный успех позволил армии президента арабской республики Башара Асада максимально приблизиться к оккупированным регионам в районе Голанских высот.
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