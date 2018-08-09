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Трюдо заявил, что Оттава продолжает переговоры с Эр-Риядом
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Трюдо заявил, что Оттава продолжает переговоры с Эр-Риядом 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Канада продолжает вести переговоры с Саудовской Аравией, несмотря на развивающийся кризис в отношениях двух стран, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
"Мы ведем переговоры с правительством Саудовской Аравии. Наш министр иностранных дел вчера (во вторник) имел продолжительный разговор с саудовским главой МИД, и дипломатические переговоры продолжаются", — заявил Трюдо журналистам.
Премьер отметил, что Канада продолжит занимать решительную позицию в вопросах соблюдения прав человека, ставших причиной дипломатической ссоры с Эр-Риядом.
В минувший четверг глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что «крайне встревожена» информацией о заключении под стражу в Саудовской Аравии правозащитницы Самар Бадави, сестры блогера Раифа Бадави, и призвала освободить обоих. Затем посольство Канады в Эр-Рияде призвало саудовские власти «незамедлительно освободить» правозащитников, не запятнавших себя насилием.
После заявлений канадских дипломатов МИД Саудовской Аравии отозвал своего посла в Оттаве, а также объявил персоной нон-грата посла Канады в Эр-Рияде, дав ему 24 часа, чтобы покинуть страну.
Саудовская Аравия также объявила о замораживании всех новых торговых и инвестиционных контактов, приостановила совместные образовательные программы с Канадой и отправку саудовских студентов в эту страну. Тем не менее, министр иностранных дел Канады заявила во вторник, что Оттава продолжит выступать за защиту прав человека, несмотря на высылку канадского посла из Саудовской Аравии.
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