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Израиль атаковал группу палестинцев в секторе Газа
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Израильские военные атаковали группу палестинцев в секторе Газа 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Военнослужащие Израиля атаковали группу палестинцев, которые запускали через границу горящие воздушные шары. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
«Некоторое время назад летательный аппарат Армии обороны Израиля открыл огонь в направлении транспортного средства, которое использовала группа террористов для запуска зажигательных шаров, а также в направлении группы террористов, которые запускали зажигательные шары из северной части сектора Газа на территорию Израиля», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по территории сектора Газа из-за запуска воздушных шаров с горючими веществами с территории региона.
Также 3 августа стало известно, что более 200 палестинцев получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб в ходе столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа.
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