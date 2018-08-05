Израиль атаковал группу палестинцев в секторе Газа

Израильские военные атаковали группу палестинцев в секторе Газа

Военнослужащие Израиля атаковали группу палестинцев, которые запускали через границу горящие воздушные шары. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.

«Некоторое время назад летательный аппарат Армии обороны Израиля открыл огонь в направлении транспортного средства, которое использовала группа террористов для запуска зажигательных шаров, а также в направлении группы террористов, которые запускали зажигательные шары из северной части сектора Газа на территорию Израиля», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по территории сектора Газа из-за запуска воздушных шаров с горючими веществами с территории региона.

Также 3 августа стало известно, что более 200 палестинцев получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб в ходе столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа.