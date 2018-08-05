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ВКС России уничтожили беспилотник боевиков‍ в районе базы Хмеймим
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ВКС России уничтожили беспилотник боевиков‍ в районе базы Хмеймим 

ProComp.info 8 часов назад
Фото: ProComp.info
Министерство обороны России объявило, что российская противовоздушная оборона сорвала новую попытку террористических групп начать атаку на авиабазе Хмеймим в провинции Латтакия.
Министерство заявило, что процесс запуска беспилотных летательных аппаратов в направлении базы Хмеймима из районов, контролируемых террористами, по-прежнему продолжается.
В заявлении добавлено, что средства контроля воздушного пространства, входящие в состав ВКС России, был обнаружен БПЛА который приближался с северо-западного направления к базе Хмеймима, запущенный с контролируемых террористическими организациями на севере провинции Латтакия.
«Воздушная цель была уничтожена на значительном расстоянии от базы зенитным огнем в штатном порядке», — говорится в заявлении, отметив, что никаких травм или материального ущерба не было.
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