ВКС России уничтожили беспилотник боевиков‍ в районе базы Хмеймим

Министерство обороны России объявило, что российская противовоздушная оборона сорвала новую попытку террористических групп начать атаку на авиабазе Хмеймим в провинции Латтакия.

Министерство заявило, что процесс запуска беспилотных летательных аппаратов в направлении базы Хмеймима из районов, контролируемых террористами, по-прежнему продолжается.

В заявлении добавлено, что средства контроля воздушного пространства, входящие в состав ВКС России , был обнаружен БПЛА который приближался с северо-западного направления к базе Хмеймима, запущенный с контролируемых террористическими организациями на севере провинции Латтакия.

«Воздушная цель была уничтожена на значительном расстоянии от базы зенитным огнем в штатном порядке», — говорится в заявлении, отметив, что никаких травм или материального ущерба не было.