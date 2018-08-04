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Москву смутила неспособность США хранить тайны
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Москву смутила неспособность США хранить тайны
Москву смутила неспособность США хранить тайны

Москва посетовала на неспособность США хранить секреты 

Lenta.ru 1 час назад
Министерство обороны России подтвердило информацию о том, что глава Генштаба Валерий Герасимов отправил письмо по конфиденциальному каналу своему американскому коллеге Джозефу Данфорду. Об этом сообщает «Интерфакс».
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«Вызывает разочарование неспособность американской стороны соблюдать договоренности о предании огласке содержания контактов только по согласованию обеих сторон», — говорится в сообщении Минобороны.
Там уточнили, что в послании содержались предложения по проблеме беженцев в Сирии, гуманитарному разминированию, нейтрализации попыток привлечения террористами беженцев в свои ряды.
«Рассчитываем, что американская сторона сумеет принять необходимые меры по недопущению в будущем нарушения взаимных договоренностей», — подытожили в военном ведомстве.
О том, что Герасимов отправил тайное письмо Данфорду, 3 августа со ссылкой на свои источники сообщило Reuters. Агентство ознакомилось с документом, в котором излагается суть послания начальника российского Генштаба. Кроме того, отмечалось, что предложение Москвы поучаствовать в восстановлении Сирии было встречено Вашингтоном «очень холодно».
Послание было отправлено 19 июля, через несколько дней после саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Помимо прочего они обсуждали будущее Сирии, где с 2011 года идет гражданская война.
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