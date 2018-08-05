Помпео назвал Иран «крупнейшим спонсором терроризма» 

Американский лидер Дональд Трамп готов вести переговоры с иранским президентом Хасаном Рухани, однако Иран должен быть привержен изменению своего курса.
Об этом, как сообщает пресс-служба Госдепартамента, в интервью Metro TV заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.
«Они (Иран. — RT) — крупнейшее государство-спонсор терроризма в мире. Именно это и пытается сделать Америка — заставить Иран прекратить заниматься такой деятельностью. Мы пытаемся добиться изменения в поведении от иранского режима», — отметил дипломат.
При этом, по его словам, Трамп готов к переговорам с иранской стороной.
«Президент всегда говорил, что готов к переговорам, но важно, чтобы Иран был привержен изменению своего пути, чтобы эти обсуждения могли оказаться полезными», — подчеркнул Помпео.
Ранее Трамп подчеркнул, что проведение его встречи с руководством Ирана зависит от Тегерана.
Как заявили в МИД Ирана, США должны винить только себя за то, что не могут возобновить переговоры с иранской стороной.
Эксперт Владимир Брутер прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.