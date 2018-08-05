Помпео назвал Иран «крупнейшим спонсором терроризма»

Об этом, как сообщает пресс-служба Госдепартамента, в интервью Metro TV заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.

«Они (Иран. — RT) — крупнейшее государство-спонсор терроризма в мире. Именно это и пытается сделать Америка — заставить Иран прекратить заниматься такой деятельностью. Мы пытаемся добиться изменения в поведении от иранского режима», — отметил дипломат.

При этом, по его словам, Трамп готов к переговорам с иранской стороной.

«Президент всегда говорил, что готов к переговорам, но важно, чтобы Иран был привержен изменению своего пути, чтобы эти обсуждения могли оказаться полезными», — подчеркнул Помпео.

Ранее Трамп подчеркнул, что проведение его встречи с руководством Ирана зависит от Тегерана