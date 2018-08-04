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Асад хочет посетить Цхинвал
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Лидер Южной Осетии заявил, что Асад хочет посетить Цхинвал 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявляет, что его сирийский коллега Башар Асад хочет посетить Цхинвал, сроки визита прорабатываются.
В июле Бибилов посетил Сирию с официальным визитом и встретился с президентом САР. Они подписали договор о дружбе и сотрудничестве.
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, желает ли сирийский лидер посетить Южную Осетию, Бибилов заявил: "Конечно, хочет, более того, мы договорились, что встретимся обязательно в Республике Южная Осетия".
"Но когда — это нам предстоит еще определить", — подчеркнул югоосетинский президент в интервью РИА Новости.
Сирия 29 мая объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года, вслед за Москвой Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу.
В июле министр иностранных дел САР Валид Муаллем и его югоосетинский коллега Дмитрий Медоев подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами.
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