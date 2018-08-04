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Россию и США заподозрили в тайном сговоре
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Россию и США заподозрили в тайном сговоре 

Рамблер 38 минут назад
Россия использовала тщательно охраняемый канал связи с генеральным штабом армии США, чтобы предложить сотрудничать в восстановлении Сирии и возвращении беженцев в страну, сообщает Reuters.
Глава российского Генштаба Валерий Герасимов отправил письмо с таким предложением коллеге из США Джозефу Данфорду.
Однако эта инициатива получила холодный прием в Вашингтоне.
Как отмечается, поддержать ее США готовы только в том случае, если семилетняя война в Сирии будет остановлена, в частности, с помощью проведения независимых выборов под контролем ООН.
«В предложении утверждается, что сирийскому режиму не хватает оборудования, топлива, других ресурсов, необходимых для восстановления страны, необходимых для возвращения беженцев», — говорится в американском правительственном документе.
В военном командовании США не стали комментировать эти переговоры.
«В соответствии со сложившейся практикой оба генерала согласились хранить конфиденциальность относительно содержания переговоров», — заявила пресс-секретарь командования Пола Данн.
Комментарии52  Ещё 6 источников 
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