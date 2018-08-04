Россию и США заподозрили в тайном сговоре

Однако эта инициатива получила холодный прием в Вашингтоне.

Как отмечается, поддержать ее США готовы только в том случае, если семилетняя война в Сирии будет остановлена, в частности, с помощью проведения независимых выборов под контролем ООН

«В предложении утверждается, что сирийскому режиму не хватает оборудования, топлива, других ресурсов, необходимых для восстановления страны, необходимых для возвращения беженцев», — говорится в американском правительственном документе.

В военном командовании США не стали комментировать эти переговоры.