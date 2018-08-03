С огнестрельным и холодным оружием: в Чапаевске отработали план-перехват террористов

Учения проходили в условиях, приближенных к реальным боевым действиям Масштабные учения организовали в пятницу, 3 августа, представители УФСБ России по Самарской области . Мероприятие прошло в Чапаевске . Здесь отработали план действий в случае террористической угрозы. В учениях задействовали две гвардейские армии Минобороны России , танк, машины, нежилые здания, огнестрельное и холодное оружие. — Террористов, засевших в нежилом здании, ликвидировали бойцы СОБР Росгвардии. Также в учениях участвовали представители МЧС , полиция, медики, — рассказали организаторы. От террористов спрятались за специальным щитом Угрозу ликвидировали бойцы Росгвардии Кроме того, оперативники успешно разыскали и ликвидировали «террористическую группировку».