С огнестрельным и холодным оружием: в Чапаевске отработали план-перехват террористов 

Учения проходили в условиях, приближенных к реальным боевым действиям
Масштабные учения организовали в пятницу, 3 августа, представители УФСБ России по Самарской области. Мероприятие прошло в Чапаевске. Здесь отработали план действий в случае террористической угрозы.
В учениях задействовали две гвардейские армии Минобороны России, танк, машины, нежилые здания, огнестрельное и холодное оружие.
— Террористов, засевших в нежилом здании, ликвидировали бойцы СОБР Росгвардии. Также в учениях участвовали представители МЧС, полиция, медики, — рассказали организаторы.
От террористов спрятались за специальным щитом
Угрозу ликвидировали бойцы Росгвардии
Кроме того, оперативники успешно разыскали и ликвидировали «террористическую группировку».