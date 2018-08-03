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С огнестрельным и холодным оружием: в Чапаевске отработали план-перехват террористов
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С огнестрельным и холодным оружием: в Чапаевске отработали план-перехват террористов 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Учения проходили в условиях, приближенных к реальным боевым действиям
Масштабные учения организовали в пятницу, 3 августа, представители УФСБ России по Самарской области. Мероприятие прошло в Чапаевске. Здесь отработали план действий в случае террористической угрозы.
В учениях задействовали две гвардейские армии Минобороны России, танк, машины, нежилые здания, огнестрельное и холодное оружие.
— Террористов, засевших в нежилом здании, ликвидировали бойцы СОБР Росгвардии. Также в учениях участвовали представители МЧС, полиция, медики, — рассказали организаторы.
От террористов спрятались за специальным щитом
Угрозу ликвидировали бойцы Росгвардии
Кроме того, оперативники успешно разыскали и ликвидировали «террористическую группировку».
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