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Когда и где начнется Третья мировая война
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Когда и где начнется Третья мировая война 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Доктор военных наук Константин Сивков перечислил основные места, где потенциально может начаться Третья мировая война. Признавая относительно низкую вероятность ее возникновения, специалист констатировал: военные угрозы в целом нарастают.
По словам Сивкова, военные конфликты усиливаются через «обострение региональных противоречий», которые поддерживает Запад. Он полагает, что «детонатором» может стать «возникновение курдского государства с отторжением части территории Ирака и Сирии».
Кроме того, эксперт не исключает, что внутренние проблемы крупных стран могут разжечь гражданскую войну внутри них, передает «Военно-промышленный курьер». «Существует вероятность агрессии США, Израиля, стран НАТО и их союзников из числа монархий Персидского залива против Ирана. Это будет достаточно масштабная локальная война», — допустил Сивков.
Специалист также убежден, что условием возникновения такой войны станет «возобновление ракетно-ядерной программы Ирана или начало его военного конфликта с одной из ведущих стран Персидского залива». Вероятнее всего, второй стороной в противостоянии станет Саудовская Аравия.
Военный эксперт убежден, что основными источниками военной напряженности в ближайшей перспективе будут противоречия между Китаем и Японией. Более того, страна восходящего солнца может вступить в конфронтацию с Россией из-за тайваньского вопроса.
Ранее, в феврале 2018 года Сивков предложил разработать термоядерную ракету за 210 миллиардов долларов, предназначенную для ликвидации астероидной угрозы. Кроме того, он представил свое видение роли Украины в возможной войне США с Россией.
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