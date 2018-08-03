Более 60 человек освободили из тюрьмы «Талибан»

Афганские военные освободили более 60 заключенных из тюрьмы «Талибана»*

Национальная армия Афганистана в ходе специальной операции освободила 61 человека, находившегося в заключении радикальной группировки "Талибан" * в провинции Гильменд, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя армии.

Как заявил командир специального соединения армии в провинции Гильменд Муниб Амири, операция прошла в районе Каяки в четверг вечером. Другие подробности пока не приводятся.

Ситуация в Афганистане продолжает оставаться напряженной. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, периодически устраивает нападения в крупных городах, жертвами которых часто становятся мирные граждане. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*.