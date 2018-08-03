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Более 60 человек освободили из тюрьмы «Талибан»
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Афганские военные освободили более 60 заключенных из тюрьмы «Талибана»* 

РИА Новости 3 августа 2018
Фото: AP Photo / Shah Marai
Национальная армия Афганистана в ходе специальной операции освободила 61 человека, находившегося в заключении радикальной группировки "Талибан"* в провинции Гильменд, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя армии.
Как заявил командир специального соединения армии в провинции Гильменд Муниб Амири, операция прошла в районе Каяки в четверг вечером. Другие подробности пока не приводятся.
Ситуация в Афганистане продолжает оставаться напряженной. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, периодически устраивает нападения в крупных городах, жертвами которых часто становятся мирные граждане. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*.
* Организация, запрещенная на территории России
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