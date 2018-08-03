В Минобороны рассказали о ходе восстановления сирийских провинций

За неделю в Сирии было введено в эксплуатацию два обьекта топливно-энергетического комплекса страны. Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная Министерством обороны РФ. Отмечается, что сирийские власти запустили 85 электростанций и 71 обьект водоснабжения.

Кроме того, сирийские электрики проложили 198 километров линий электропередач в населенных пунктах, постарадавших от боевиков.

Также сообщается, что все это делается в целях скорейшего возвращения сирийских беженцев в свои дома. Так, в результате проведенной работы в свои дома только в провинции Дейр-эз-Зор вернулось около 600 тысяч жителей.

Ранее в арабской стране власти приступили к реализации госпрограммы восстановления Алеппо.