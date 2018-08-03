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В Минобороны рассказали о ходе восстановления сирийских провинций
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В Минобороны рассказали о ходе восстановления сирийских провинций 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Российское военное ведомство опубликовало цифры, рассказывающие о процессе восстаноления Сирии.
За неделю в Сирии было введено в эксплуатацию два обьекта топливно-энергетического комплекса страны. Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная Министерством обороны РФ. Отмечается, что сирийские власти запустили 85 электростанций и 71 обьект водоснабжения.
Кроме того, сирийские электрики проложили 198 километров линий электропередач в населенных пунктах, постарадавших от боевиков.
Также сообщается, что все это делается в целях скорейшего возвращения сирийских беженцев в свои дома. Так, в результате проведенной работы в свои дома только в провинции Дейр-эз-Зор вернулось около 600 тысяч жителей.
Ранее в арабской стране власти приступили к реализации госпрограммы восстановления Алеппо.
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