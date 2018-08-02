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ПВО Сирии сбили два израильских беспилотника-разведчика
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ПВО Сирии сбили два израильских беспилотника-разведчика 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: СИСТЕМЫ ПВО СИРИИ СБИЛИ ДВА ИЗРАИЛЬСКИХ БЕСПИЛОТНИКА-РАЗВЕДЧИКА К ЗАПАДУ ОТ ДАМАСКА — СИРИЙСКИЙ ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ КОМАНДИР
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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