Россия надеется на участие Армении в гуманитарной операции в Сирии

"Признательны за поддержку усилий России в восстановлении мирной жизни в Сирии и оказание помощи народу этой страны. Армения уже четыре раза направляла гуманитарную помощь и у нас наработан с армянской стороной богатый опыт взаимодействия", — сказал Фомин.

Глава МИД Армении отметил, что внешнеполитический курс страны неизменен — это сотрудничество в рамках ОДКБ и ЕАЭС . По его словам, двустороннее сотрудничество России и Армении включает в себя несколько сфер, но основная — это сфера безопасности.

"И у нас есть новая область сотрудничества — Сирия, где проживает исторически большая армянская диаспора", — подчеркнул министр иностранных дел.

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