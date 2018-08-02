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Россия надеется на участие Армении в гуманитарной операции в Сирии
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Россия надеется на участие Армении в гуманитарной операции в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 2 авг — РИА Новости. Россия ожидает от Армении дальнейших шагов в гуманитарной операции в Сирии, сообщил в четверг заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на встрече с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.
"Признательны за поддержку усилий России в восстановлении мирной жизни в Сирии и оказание помощи народу этой страны. Армения уже четыре раза направляла гуманитарную помощь и у нас наработан с армянской стороной богатый опыт взаимодействия", — сказал Фомин.
Глава МИД Армении отметил, что внешнеполитический курс страны неизменен — это сотрудничество в рамках ОДКБ и ЕАЭС. По его словам, двустороннее сотрудничество России и Армении включает в себя несколько сфер, но основная — это сфера безопасности.
"И у нас есть новая область сотрудничества — Сирия, где проживает исторически большая армянская диаспора", — подчеркнул министр иностранных дел.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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