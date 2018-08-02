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Сирийские ПВО уничтожили цель под Дамаском
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Сирийские ПВО уничтожили воздушную цель к западу от Дамаска 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Системы противовоздушной обороны Сирии уничтожили вражескую цель к западу от Дамаска, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
Что за цель была отражена системами ПВО и ее принадлежность, агентство не уточняет.
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