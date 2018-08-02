Сирийские ПВО уничтожили цель под Дамаском

Сирийские ПВО уничтожили воздушную цель к западу от Дамаска

Системы противовоздушной обороны Сирии уничтожили вражескую цель к западу от Дамаска , сообщает сирийское национальное агентство САНА

Что за цель была отражена системами ПВО и ее принадлежность, агентство не уточняет.