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В Сирии уничтожен один из последних оплотов ИГ
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В Сирии уничтожен один из последних оплотов ИГ 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Правительственные силы в Сирии уничтожили на северо-западе страны последний бастион террористической организации «Исламское государство», запрещённой в РФ. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба вооруженных сил России Сергей Рудской.
Как уточняет «Газета.ру», операция против боевиков проведена в провинции Эль-Кунейтра Сирийской Арабской Республики. По контроль Дамаска уже перешли около 150 населенных пунктов, причем одна треть из них — добровольно, по итогам переговоров. Свыше полутора сотен боевиков сдались в плен.
Ранее также поступила информация, что армия Сирии ликвидировала серьёзный оплот ИГ в провинции Дераа.
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