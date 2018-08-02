Большая часть «умеренной» оппозиции в Сирии присоединилась к борьбе с ИГ* 

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Значительная часть отрядов «умеренной» оппозиции в Сирии присоединилась к совместной с официальным Дамаском борьбе против боевиков ИГ* и "Джабхат ан-Нусры"*, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Значительная часть вооруженных отрядов «умеренной» оппозиции присоединилась к совместной с правительственными войсками борьбе с ИГ* и «Джабхат ан-Нусрой»*, — сказал Рудской на брифинге.
* Террористическая организация, запрещена в России
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