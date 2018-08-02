Нетаньяху отменил поездку в Колумбию из-за ситуации в Газе

"Премьер-министр отменил поездку в Колумбию из-за ситуации на юге страны", — сказала она. Визит главы израильского кабмина планировался на период с 6 по 10 августа.

Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман принял решение прекратить на неопределенный срок поставки газа и топлива в сектор Газа в ответ на продолжение запусков горящих воздушных шаров для поджогов, а также провокаций и столкновений на границе. "Министр обороны Авигдор Либерман дал указание запретить на неопределенный срок провоз бензина и газа через КПП "Керем-Шалом" в сектор Газа, начиная со 2 августа, — говорится в коммюнике, распространенном пресс-службой минобороны . — Решение было принято в связи с продолжением "огненного террора" и стычек на границе".

Израиль закрывал КПП "Керем-Шалом" 9 июля в ответ на беспорядки на границе, "огненный террор" и ракетные обстрелы с территории палестинского приморского анклава. С 17 июля на несколько дней уже прекращались поставки газа и топлива в сектор. КПП вернулся в нормальный режим работы 24 июля через несколько дней после подтверждения палестинскими фракциями в секторе Газа соглашения о прекращении огня.

Ситуация в Газе

20 июля ситуация в Газе резко обострилась. После убийства израильского военнослужащего на границе с анклавом, израильская армия провела масштабные бомбардировки с воздуха десятков объектов в Газе, принадлежащих главным образом движению ХАМАС . В ночь на 21 июля при содействии ООН Египта палестинские группировки согласились на возобновление перемирия с Израилем. По сообщениям израильских СМИ, так и не прекратился запуск радикалами воздушных шаров и змеев с прикрепленными горящими предметами для поджогов на территории еврейского государства.

С 30 марта в Газе палестинцы проводят "Марш возвращения". Каждая пятница, когда акции протеста приобретают массовый характер, оборачивается столкновениями и беспорядками в районах сектора, граничащих с Израилем. По данными палестинских медиков, с конца марта жертвами стычек с израильскими солдатами в секторе Газа стали не менее 140 палестинцев, ранения и тяжелые отравления газом получили десятки тысяч жителей сектора.

С израильской стороны за время протестов в Газе снайперским огнем со стороны анклава был убит один солдат и ранен один офицер. Ущерб от запуска "огненных шаров" исчисляется уже десятками миллионов долларов, но жертв в результате это деятельности, которую Израиль считает террористической, нет.