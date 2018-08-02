В Сирии у зоны Эт-Танф растет число боевиков ИГ* 

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Близ зоны Эт-Танф в Сирии, контролируемой военными США, нарастает численность боевиков террористической группировки «Исламское государство»*, которые проводят теракты и вылазки, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"В районах, прилегающих к зоне Эт-Танф, контролируемой американскими военнослужащими, отмечается увеличение групп боевиков ИГИЛ*, которые совершают террористические акты в населенных пунктах провинций Эс-Сувейда и Риф-Дамаск, а также пытаются организовать вылазки в направлении Пальмиры и Дейр-эз-Зора", — сказал Рудской.
Он подчеркнул, что российская авиация и сирийские правительственные войска их своевременно выявляют и уничтожают.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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