В Сирии ликвидировали последний оплот ИГ

На юго-западе Сирии ликвидировали последний оплот ИГ

"Отрядами под командованием генерала Сухела и подразделениями 4-й танковой дивизии ликвидирован последний оплот "Исламского государства"* на юго-западе провинции Эль-Кунейтра в районе населенных пунктов Кусайр, Эль-Куайя и Эль-Гарга", — сказал он.

Рудской добавил, что в результате операции на юго-западе Сирии под контроль Дамаска перешло 146 населенных пунктов.

"В результате операции на юго-западе Сирии освобождено 3,332 тысячи квадратных километра территории. Под контроль правительства Сирии перешло 146 населенных пунктов, из них 50 — мирным путем в результате переговоров", — сказал он.

Представитель Генштаба В РФ подчеркнул, что в ходе стремительного наступления сирийской армии и отрядов народного ополчения на укрепленный район боевиков в районе Кусайры более 160 членов бандформирований ИГ* были окружены и сдались в плен.

*Террористическая организация, запрещенная в России