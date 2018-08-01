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Эрдоган вернет смертную казнь
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СМИ: Эрдоган готов восстановить смертную казнь в Турции 

ТАСС 1 августа 2018
Фото: EPA
Президент Турции Тайип Эрдоган выразил готовность восстановить в Турции смертную казнь. Об этом сообщил телеканал NTV.
Турецкий лидер в среду заявил о такой готовности при условии, что соответствующий законопроект будет принят в парламенте.
"Вы знаете, что мы очень чувствительно относимся к этой теме. Если он [закон] пройдет парламент, то я его ратифицирую, потому что мы знаем позицию убийц по этому вопросу. Мы знаем, что они должны платить тем же за совершенные злодеяния", — приводит телеканал высказывания Эрдогана.
Впервые дискуссия о возвращении практики смертной казни возобновилась в Турции после попытки переворота 15 июля 2016 года. После этого президент не исключал возможность проведения референдума по этому вопросу.
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