Эрдоган вернет смертную казнь

СМИ: Эрдоган готов восстановить смертную казнь в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил готовность восстановить в Турции смертную казнь. Об этом сообщил телеканал NTV.

Турецкий лидер в среду заявил о такой готовности при условии, что соответствующий законопроект будет принят в парламенте.

"Вы знаете, что мы очень чувствительно относимся к этой теме. Если он [закон] пройдет парламент, то я его ратифицирую, потому что мы знаем позицию убийц по этому вопросу. Мы знаем, что они должны платить тем же за совершенные злодеяния", — приводит телеканал высказывания Эрдогана.

Впервые дискуссия о возвращении практики смертной казни возобновилась в Турции после попытки переворота 15 июля 2016 года. После этого президент не исключал возможность проведения референдума по этому вопросу.