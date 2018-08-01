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Израиль предпочел старые самолеты F-15 более новым F-35
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Израиль предпочел старые самолеты F-15 более новым F-35 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Военно-воздушные силы Израиля предпочитают старые самолеты F-15 Eagle более новым F-35 Joint Strike Fighter. А причина в смертельном враге Израиля — Иране. В борьбе с ним нужны дальние самолеты, способные брать на борт больше топлива и оружия.
Как пишет издание Popular Mechanics, Израиль делит свои воздушные силы на две категории: реактивные самолеты, которые могут наносить удары по границам в Ливане и Сирии, и самолеты, которые могут поражать отдаленные, но важные цели — Иран. У Израиля есть F-35 для первой задачи, и F-15 — для второй. Хотя F-35 более современный и более скрытный, у него нет диапазона, чтобы поражать цели до тысячи миль в Иране.
А F-15 Израиль использует более сорока лет. Он стал одной из первых стран, получивших самолет и применивших его в действии. F-15 обеспечивает сочетание мощности и дальности, позволяя Израилю поражать цели, недоступные большинству боевых машин. Кроме того, F-15 более прост в эксплуатации и дешевле в обслуживании. Оборонная промышленность Израиля поддерживает эти самолеты в рабочем состоянии, модернизирует их.
Главный же недостаток F-35, пишет издание, несмотря на современные средства связи, датчики, электронику — сравнительно небольшая бомбовая нагрузка. И здесь израильские инженеры ограничены в своих желаниях модернизировать самолет.
Поэтому Израиль предпочтет приостановить свои планы покупки F-35 на текущих 50 самолетах и заказать оставшиеся 25 только после приобретения большего количества F-15. А их планируют купить от 20 до 25, построенных по новому стандарту F-15 (2040с). Эти самолеты оснащены современным радаром, дальним инфракрасным поисковым датчиком и возможностью переносить до 16 ракет AMRAAM среднего радиуса действия. В израильской версии также будет использоваться блок передачи данных для обмена информацией с другими самолетами.
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