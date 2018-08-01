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Асад уверен в скорой победе над террористами
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Асад уверен в скорой победе над террористами 

News.ru 1 час назад
Президент САР Башар Асад убежден в скором завершении военного конфликта в Сирии. Он выразил уверенность, что правительственные войска в ближайшее время окончательно победят террористов.
О близком окончании вооруженного противостояния Асад рассказал в официальном обращении по случаю Дня основания сирийской армии. Также глава официального Дамаска поблагодарил солдат за службу.
«В течение более семи лет вы подтверждали всему миру, что являетесь целостной патриотической цитаделью защиты родины, уничтожая бандформирования, поддерживаемые врагами», — сказал Асад.
Гражданская война в САР не прекращается с марта 2011 года. Основными сторонами конфликта выступают войска, поддерживающие правящий режим, а также национальные группировки, борющиеся за независимость, и террористы ИГИЛ (организация запрещена в России).
Ранее News.ru писал, что Асад поблагодарил российских военных, которые противостоят боевикам. По словам сирийского лидера, Вооруженные силы РФ останутся в стране до тех пор, пока в мире не изменится политическое равновесие.
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