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Сирийский генерал рассказал об участии в АрМИ
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Сирийский генерал рассказал об участии в АрМИ-2018 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Участие сирийских военных в Армейских международных играх (АрМИ) свидетельствует о том, что война в стране завершается, сообщил на церемонии открытия Игр в Казахстане сирийский бригадный генерал Сулейман Айман.
Как сообщалось, в АрМИ примут участие команды из 12 государств. На полигоне Гвардейский, распложенном в предгорьях хребта Заилийский Алатау, пройдут три конкурса: "Мастера артиллерийского огня", "Соколиная охота" и "Уверенный прием". Игры в Казахстане завершатся 9 августа.
"Мы приехали сюда не бороться за победу, а показать, что война в нашей стране заканчивается и что сирийские бойцы могут участвовать в мирных соревнованиях", — цитирует Аймана пресс-центр Армейских международных игр-2018.
Генерал добавил, что в Играх будут принимать участие солдаты с войны. "Мы набрали хороших солдат с войны — и сразу сюда, бойцы, которые сюда приехали, — из разных частей, формирований нашей армии и разных фронтов, некоторые имеют ранения. Подготовка шла буквально две недели в Сирии и две — на базе учебного центра в Саратове. Надеемся на свой практический опыт, который получали на протяжении всех восьми лет войны в нашей стране", — сообщил Айман.
Министр обороны Казахстана генерал-полковник Сакен Жасузаков заявил, что Армейские международные игры помогут приобрести бесценный опыт участникам состязаний.
"Состязания в Армейских международных играх — это не только демонстрация точности и меткости в поражении целей, мастерства владения различными видами оружия, образцовой спортивной подготовки и выносливости, навыков и умений в управлении модернизированной техникой, но и бесценный опыт", — отметил министр, слова которого приводит пресс-центр Армейских международных игр.
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