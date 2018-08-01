Сирийский генерал рассказал об участии в АрМИ-2018

Участие сирийских военных в Армейских международных играх (АрМИ) свидетельствует о том, что война в стране завершается, сообщил на церемонии открытия Игр в Казахстане сирийский бригадный генерал Сулейман Айман.

Как сообщалось, в АрМИ примут участие команды из 12 государств. На полигоне Гвардейский, распложенном в предгорьях хребта Заилийский Алатау, пройдут три конкурса: "Мастера артиллерийского огня", "Соколиная охота" и "Уверенный прием". Игры в Казахстане завершатся 9 августа.

"Мы приехали сюда не бороться за победу, а показать, что война в нашей стране заканчивается и что сирийские бойцы могут участвовать в мирных соревнованиях", — цитирует Аймана пресс-центр Армейских международных игр-2018.

Генерал добавил, что в Играх будут принимать участие солдаты с войны. "Мы набрали хороших солдат с войны — и сразу сюда, бойцы, которые сюда приехали, — из разных частей, формирований нашей армии и разных фронтов, некоторые имеют ранения. Подготовка шла буквально две недели в Сирии и две — на базе учебного центра в Саратове . Надеемся на свой практический опыт, который получали на протяжении всех восьми лет войны в нашей стране", — сообщил Айман.

Министр обороны Казахстана генерал-полковник Сакен Жасузаков заявил, что Армейские международные игры помогут приобрести бесценный опыт участникам состязаний.