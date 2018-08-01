Во Франции сохранят ядерную сделку с Ираном

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе остается в силе вопреки бойкоту США. Об этом заявил в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Договор с Ираном будет действовать, несмотря на выход США из этого соглашения, — сказал французский министр в интервью радиостанции Franceinfo. — Это важное соглашение, потому что оно позволяет избежать распространения ядерного оружия в мире и напряженности в регионе".
Ле Дриан подчеркнул, что "Европа придерживается единой позиции по этому вопросу".