Во Франции сохранят ядерную сделку с Ираном

В МИД Франции пообещали сохранить ядерную сделку с Ираном, несмотря на бойкот США

Франции Жан-Ив Ле Дриан. Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе остается в силе вопреки бойкоту США . Об этом заявил в среду глава МИД "Договор с Ираном будет действовать, несмотря на выход США из этого соглашения, — сказал французский министр в интервью радиостанции Franceinfo. — Это важное соглашение, потому что оно позволяет избежать распространения ядерного оружия в мире и напряженности в регионе". Ле Дриан подчеркнул, что "Европа придерживается единой позиции по этому вопросу".