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Во Франции сохранят ядерную сделку с Ираном
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Появилось фото гибели авианосца США
Появилось фото гибели авианосца США

В МИД Франции пообещали сохранить ядерную сделку с Ираном, несмотря на бойкот США 

ТАСС 1 августа 2018
Фото: РИА Новости
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе остается в силе вопреки бойкоту США. Об этом заявил в среду глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Договор с Ираном будет действовать, несмотря на выход США из этого соглашения, — сказал французский министр в интервью радиостанции Franceinfo. — Это важное соглашение, потому что оно позволяет избежать распространения ядерного оружия в мире и напряженности в регионе".
Ле Дриан подчеркнул, что "Европа придерживается единой позиции по этому вопросу".
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