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200 боевиков сдали оружие на севере Афганистана
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СМИ: главарь ячейки ИГ и около 200 боевиков сдались властям на севере Афганистана 

ТАСС 1 августа 2018
Фото: Reuters
Главарь региональной ячейки террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Мавлави Хабиб Рахман и около 200 боевиков сдались правительственным войскам на севере Афганистана. Об этом в среду сообщило агентство Pajhwok.
По данным агентства "Синьхуа", боевики передали оружие и боеприпасы властям в районе Дарзаб северной провинции Джаузджан.
27 июля не менее 14 связанных с ИГ боевиков были уничтожены, еще 20 добровольно сложили оружие в результате операции афганских сил безопасности в провинциях Джаузджан и Нангархар.
В последние две недели район Дарзаб стал местом ожесточенных столкновений между боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и ИГ, в результате которых погибли около 300 боевиков с обеих сторон.
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