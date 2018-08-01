200 боевиков сдали оружие на севере Афганистана

СМИ: главарь ячейки ИГ и около 200 боевиков сдались властям на севере Афганистана

По данным агентства "Синьхуа", боевики передали оружие и боеприпасы властям в районе Дарзаб северной провинции Джаузджан.

27 июля не менее 14 связанных с ИГ боевиков были уничтожены, еще 20 добровольно сложили оружие в результате операции афганских сил безопасности в провинциях Джаузджан и Нангархар.