200 боевиков сдали оружие на севере Афганистана

Главарь региональной ячейки террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Мавлави Хабиб Рахман и около 200 боевиков сдались правительственным войскам на севере Афганистана. Об этом в среду сообщило агентство Pajhwok.
По данным агентства "Синьхуа", боевики передали оружие и боеприпасы властям в районе Дарзаб северной провинции Джаузджан.
27 июля не менее 14 связанных с ИГ боевиков были уничтожены, еще 20 добровольно сложили оружие в результате операции афганских сил безопасности в провинциях Джаузджан и Нангархар.
В последние две недели район Дарзаб стал местом ожесточенных столкновений между боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) и ИГ, в результате которых погибли около 300 боевиков с обеих сторон.