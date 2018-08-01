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Лаврентьев заявил, что часть боевиков оппозиции уже интегрирована в сирийскую армию
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Лаврентьев заявил, что часть боевиков оппозиции уже интегрирована в сирийскую армию 

ТАСС 1 час назад
СОЧИ, 31 июля. /ТАСС/. Часть боевиков умеренной оппозиции уже интегрирована в сирийские правительственные вооруженные силы, в том числе элитную Четвертую танковую дивизию Республиканской гвардии. Об этом сообщил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
"Они уже интегрированы в сирийскую армию, выступают в составе более крупных подразделений. Есть отдельная бригада, так называемая бригада Ахмеда, она оказала большую помощь сирийским правительственным войскам и интегрирована в сирийскую армию и считается ее частью", — сказал он.
"Есть ряд подразделений на уровне рот и батальонов, — добавил Лаврентьев. — Например, Четвертая танковая дивизия Республиканской гвардии, которой командует брат президента Сирии Махер Асад. Отношение к этой структуре со стороны западных стран всегда было очень негативным, но именно в этой дивизии сейчас сражаются около 400 бывших боевиков "Сирийской свободной армии".
Интеграция отрядов вооруженной оппозиции в сирийскую армию входит в число так называемых 12 принципов сирийского урегулирования, первая редакция которых была сформулирована спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой весной 2016 года.
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