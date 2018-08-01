Лаврентьев заявил, что часть боевиков оппозиции уже интегрирована в сирийскую армию

СОЧИ , 31 июля. / ТАСС /. Часть боевиков умеренной оппозиции уже интегрирована в сирийские правительственные вооруженные силы, в том числе элитную Четвертую танковую дивизию Республиканской гвардии. Об этом сообщил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Они уже интегрированы в сирийскую армию, выступают в составе более крупных подразделений. Есть отдельная бригада, так называемая бригада Ахмеда, она оказала большую помощь сирийским правительственным войскам и интегрирована в сирийскую армию и считается ее частью", — сказал он.

"Есть ряд подразделений на уровне рот и батальонов, — добавил Лаврентьев. — Например, Четвертая танковая дивизия Республиканской гвардии, которой командует брат президента Сирии Махер Асад . Отношение к этой структуре со стороны западных стран всегда было очень негативным, но именно в этой дивизии сейчас сражаются около 400 бывших боевиков "Сирийской свободной армии"