На юге Сирии завершена операция против боевиков ИГ и «Джебхат ан-Нусры»

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев по итогам переговоров в астанинском формате в Сочи сообщил, что операция вооруженных сил против террористов на юге Сирии полностью завершена, передает ТАСС

«Хочу подтвердить, что операция на юге и юго-западе Сирии против боевиков «Исламского государство» и "Джебхат ан-Нусры" (обе организации запрещены в России . — RNS) полностью завершена … В районе Эль-Кунейтры, Дераа и сирийско-израильско-иорданской границы территория полностью очищена от боевиков», — сказал Лаврентьев.

Он также сообщил, что территория, прилегающая к Голанским высотам, полностью контролируется сирийскими войсками после завершения операции против террористов.

Лаврентьев добавил, что Россия готова оказать помощь в борьбе с террористами под Идлибом в случае, если силы умеренной оппозиции не справятся с этой задачей самостоятельно.