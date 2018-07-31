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На юге Сирии завершена операция против боевиков ИГ и «Джебхат ан-Нусры»
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На юге Сирии завершена операция против боевиков ИГ и «Джебхат ан-Нусры» 

Rambler News Service 20 минут назад
Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев по итогам переговоров в астанинском формате в Сочи сообщил, что операция вооруженных сил против террористов на юге Сирии полностью завершена, передает ТАСС.
«Хочу подтвердить, что операция на юге и юго-западе Сирии против боевиков «Исламского государство» и "Джебхат ан-Нусры" (обе организации запрещены в России. — RNS) полностью завершена … В районе Эль-Кунейтры, Дераа и сирийско-израильско-иорданской границы территория полностью очищена от боевиков», — сказал Лаврентьев.
Он также сообщил, что территория, прилегающая к Голанским высотам, полностью контролируется сирийскими войсками после завершения операции против террористов.
Лаврентьев добавил, что Россия готова оказать помощь в борьбе с террористами под Идлибом в случае, если силы умеренной оппозиции не справятся с этой задачей самостоятельно.
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