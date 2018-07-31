Лаврентьев: военная операция против террористов на юге Сирии завершена 

Операция вооруженных сил против террористов на юге Сирии полностью завершена во вторник. Об этом в Сочи журналистам заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев по итогам переговоров в астанинском формате, передает ТАСС.
«Хочу подтвердить, что операция на юге и юго-западе Сирии против боевиков «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (запрещенные в РФ террористические организации) полностью завершена», — сказал он.
«В районе Эль-Кунейтры, Дераа и сирийско-израильско-иорданской границы территория полностью очищена от боевиков», — добавил Лаврентьев.
Лаврентьев также сообщил, что сирийские войска полностью контролируют территорию, прилегающую к Голанским высотам, после завершения операции против террористов на юге республики.
«В настоящее время на всей территории, прилегающей к линии разграничения между Израилем и Сирией на Голанских высотах, так же как и на иорданской границе, выставлены сирийские посты», — подчеркнул дипломат.