Лаврентьев: военная операция против террористов на юге Сирии завершена

Операция вооруженных сил против террористов на юге Сирии полностью завершена во вторник. Об этом в Сочи журналистам заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев по итогам переговоров в астанинском формате, передает ТАСС

«Хочу подтвердить, что операция на юге и юго-западе Сирии против боевиков «Исламского государства» и « Джебхат ан-Нусры » (запрещенные в РФ террористические организации) полностью завершена», — сказал он.

«В районе Эль-Кунейтры, Дераа и сирийско-израильско-иорданской границы территория полностью очищена от боевиков», — добавил Лаврентьев.

Лаврентьев также сообщил, что сирийские войска полностью контролируют территорию, прилегающую к Голанским высотам, после завершения операции против террористов на юге республики.