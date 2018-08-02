Израиль подтвердил данные об уничтожении террористов из ИГ* на юге Сирии 

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 авг — РИА Новости. Израильские военные подтвердили уничтожение на юге Сирии семи вооруженных боевиков, которые предположительно принадлежали к террористической организации «Исламское государство»* и планировали проникновение через границу.
Авиаудар по группе, замеченной на стыке Сирии с Израилем и Иорданией, был нанесен накануне вечером, с рассветом израильтяне обнаружили мертвые тела, автоматы, гранаты и пояса со взрывчаткой.
"Результат: семеро мертвых террористов и отсутствие потерь с израильской стороны", — сказал на брифинге для журналистов один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.
"Мы предполагаем, что эти семеро террористов принадлежали к ИГ*… Они выполняли террористическую миссию и пытались проникнуть на территорию Израиля", — добавил он.
Удар, по словам офицера, был нанесен с «воздушной платформы» с использованием ракет.
* Террористическая организация, запрещена в России
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