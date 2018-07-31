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Сирия обвинила Турцию в оккупации севера страны
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Сирия обвинила Турцию в оккупации севера страны 

РИА Новости 2 часа назад
РИА НОВОСТИ: ДЖААФАРИ НА АСТАНЕ-10: ТУРЦИЯ КАК ГАРАНТ ОБЯЗАЛАСЬ СОБЛЮДАТЬ СУВЕРЕНИТЕТ СИРИИ, НО АНКАРА В 10-Й РАЗ НАРУШАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОККУПИРОВАВ СЕВЕР СТРАНЫ
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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