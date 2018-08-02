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Сирийские войска взяли под контроль еще три провинции — Генштаб ВС РФ
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Сирийские войска взяли под контроль еще три провинции — Генштаб ВС РФ 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В провинциях Эс-Сувейда, Деръа и Эль-Кунейтра полностью ликвидированы банды террористов.
Сирийские правительственные силы установили полный контроль еще за тремя провинциями. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
«В ходе операции сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС России полностью уничтожили бандформирования ИГИЛ* и "Джабхат ан-Нусры"** и установили контроль над территорией провинций Эс-Сувейда, Деръа и Эль-Кунейтра», — заявил Рудской.
Он отметил, что 1 августа отрядами под командованием генерала Сухела и подразделениями 4-й танковой дивизии ликвидирован последний оплот ИГИЛ* на юго-западе провинции Эль-Кунейтра.
«В результате операции на юго-западе Сирии освобождено 3 тысячи 332 квадратных километра территории. Под контроль правительства Сирии перешло 146 населенных пунктов, из них 50 — мирным путем в результате переговоров», — отметил Рудской.
По его словам, в ходе стремительного наступления подразделений сирийских правительственных войск и отрядов народного ополчения на укрепленный район боевиков в районе Кусайры более 160 членов бандформирований ИГИЛ* были окружены и сдались в плен.
* — террористическая организация, запрещенная в РФ ** — террористическая организация, запрещенная в РФ
ТК «Звезда»: последние новости
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