Сирийские войска взяли под контроль еще три провинции — Генштаб ВС РФ

Сирийские правительственные силы установили полный контроль еще за тремя провинциями. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«В ходе операции сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС России полностью уничтожили бандформирования ИГИЛ* и "Джабхат ан-Нусры" ** и установили контроль над территорией провинций Эс-Сувейда, Деръа и Эль-Кунейтра», — заявил Рудской.

Он отметил, что 1 августа отрядами под командованием генерала Сухела и подразделениями 4-й танковой дивизии ликвидирован последний оплот ИГИЛ* на юго-западе провинции Эль-Кунейтра.

«В результате операции на юго-западе Сирии освобождено 3 тысячи 332 квадратных километра территории. Под контроль правительства Сирии перешло 146 населенных пунктов, из них 50 — мирным путем в результате переговоров», — отметил Рудской.

По его словам, в ходе стремительного наступления подразделений сирийских правительственных войск и отрядов народного ополчения на укрепленный район боевиков в районе Кусайры более 160 членов бандформирований ИГИЛ* были окружены и сдались в плен.

* — террористическая организация, запрещенная в РФ ** — террористическая организация, запрещенная в РФ