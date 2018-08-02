Последний оплот ИГИЛ ликвидирован на юго-западе Сирии 

Начальник Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что на юго-западе Сирии в провинции Эль-Кунейтра ликвидировали «последний оплот» запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ). Об этом передает "Газета.ру".
"Последний оплот ИГИЛ ликвидировали отряды под командованием генерала Сухела и подразделениями четвертой танковой дивизии", — сказал Рудской.
Генерал-полковник отметил, что во время военной операции на юго-западе страны под контроль сирийских властей перешло уже 146 населенных пунктов, причем 50 из них были переданы Дамаску мирным путем в результате переговоров. Помимо этого, более 160 терористов сдались в плен.
Также стало известно, что сирийская армия ликвидировала крупный оплот ИГИЛ в провинции Дераа.
Ранее сообщалось, что в Таджикистане обезвредили подпольную ячейку запрещенной террористической организации "Партия исламского возрождения", которая готовила теракт против российской военной базы.