Последний оплот ИГИЛ ликвидирован на юго-западе Сирии

"Последний оплот ИГИЛ ликвидировали отряды под командованием генерала Сухела и подразделениями четвертой танковой дивизии", — сказал Рудской.

Генерал-полковник отметил, что во время военной операции на юго-западе страны под контроль сирийских властей перешло уже 146 населенных пунктов, причем 50 из них были переданы Дамаску мирным путем в результате переговоров. Помимо этого, более 160 терористов сдались в плен.

Также стало известно, что сирийская армия ликвидировала крупный оплот ИГИЛ в провинции Дераа.