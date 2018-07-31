Стали известны детали договора Асада с оппозицией

Сирийские СМИ опубликовали подробности о переговорах между «Сирийским демократическим советом» и официальным Дамаском . Главный итог саммита, войска Асада войдут на подконтрольные СДС территории в два этапа.

Как пишет Directorate 4, первый этап носит название «доверительный» — он включает в себя передачу и восстановление ГЭС Табка силами сирийских властей и специалистов, а далее полное восстановление инфраструктуры северо-востока Сирии . Сюда входят бесперебойное электроснабжение, ремонт школ, больниц, восстановление социально-экономических институтов.

«Сирийские демократические силы» санкционировали вход военных армии официального Дамаска в провинцию Ракка для ведения поисковых работ в районе авиабазы «Табка». Ранее тут шли бои между САА и «Исламским государством» (Запрещённая в России организация). ИГ взяло под контроль данный объект.

В 2017 года СДС обнаружили братскую могилу с 200 телами сирийских военных. Но скорей всего, это не все погибие в том столкновении, ещё множество солдат обороны «Табки» числятся пропавшими без вести.

Турцией. Второй этап — это вход на северо-восток Сирии сирийской армии, после чего СДС сдадут оружие. В свою очередь, арабо-курдские силы планируют передадать Асаду контроль над погранпереходами с Ираком

Генеральный секретарь «Сирийской партии будущего» Хафрин Хелеф заявила:

«На встрече сирийских властей и СДС обе стороны сошлись на том Сирия — это единое государство с одним флагом и одной армией».

Хелеф рассказла, что курдские силы СДС также станут частью сил сирийской армии.