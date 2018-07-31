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Стали известны детали договора Асада с оппозицией
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Стали известны детали договора Асада с оппозицией 

News.ru 1 час назад
Сирийские СМИ опубликовали подробности о переговорах между «Сирийским демократическим советом» и официальным Дамаском. Главный итог саммита, войска Асада войдут на подконтрольные СДС территории в два этапа.
Как пишет Directorate 4, первый этап носит название «доверительный» — он включает в себя передачу и восстановление ГЭС Табка силами сирийских властей и специалистов, а далее полное восстановление инфраструктуры северо-востока Сирии. Сюда входят бесперебойное электроснабжение, ремонт школ, больниц, восстановление социально-экономических институтов.
«Сирийские демократические силы» санкционировали вход военных армии официального Дамаска в провинцию Ракка для ведения поисковых работ в районе авиабазы «Табка». Ранее тут шли бои между САА и «Исламским государством» (Запрещённая в России организация). ИГ взяло под контроль данный объект.
В 2017 года СДС обнаружили братскую могилу с 200 телами сирийских военных. Но скорей всего, это не все погибие в том столкновении, ещё множество солдат обороны «Табки» числятся пропавшими без вести.
Второй этап — это вход на северо-восток Сирии сирийской армии, после чего СДС сдадут оружие. В свою очередь, арабо-курдские силы планируют передадать Асаду контроль над погранпереходами с Ираком и Турцией.
Генеральный секретарь «Сирийской партии будущего» Хафрин Хелеф заявила:
«На встрече сирийских властей и СДС обе стороны сошлись на том Сирия — это единое государство с одним флагом и одной армией».
Хелеф рассказла, что курдские силы СДС также станут частью сил сирийской армии.
Ранее часть бывших боевиков «Сирийской свободной армии», которая перешла после неоднократных предложений на сторону войск официального Дамаска, отбила у ИГ город Хаит в долине Ярмук.
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