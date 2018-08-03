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Миссия ООН впервые с 2011 года вышла к подножью Голанских высот через Сирию
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Миссия ООН впервые с 2011 года вышла к подножью Голанских высот через Сирию 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
КУНЕЙТРА (Сирия), 3 авг — РИА Новости. Подразделения российской военной полиции обеспечили проход колонны представителей ООН к подножью Голанских высот через территорию Сирии впервые с начала военного конфликта в стране — с 2011 года, сообщил заместитель командующего группировкой войск РФ в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.
"Сегодня произошло очень большое событие — впервые с начала конфликта в Сирии миссия ООН смогла выйти по трассе М-7 к посту ООН в районе разрушенной Эль-Кунейтры, то есть они смогли выйти с территории Сирии к местам, которые контролируются израильской армией", — сказал Кураленко.
Генерал-лейтенант отметил, что во время вооруженного конфликта в Сирии миссия ООН не могла работать на своих постах на сирийской территории, так как она была подконтрольна боевикам, а также получать доступ в лагерь беженцев на израильской территории через Сирию.
"Командующий миссией ООН и их штаб-квартира находятся в Дамаске, поэтому им приходилось для инспектирования этой территории ездить через территорию Ливана", — сказал офицер.
Кураленко добавил, что российская военная полиция оказывает всяческое содействие миссии ООН. «Сегодня они инспектируют посты ООН, которые разрушены войной, с тем, чтобы начать их восстановление. Такое взаимодействие показывает, что Россия соблюдает все решения ООН и поддерживает мир во всех регионах, где находятся ее представители», — добавил заместитель командующего.
Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (израильский парламент) принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией.
Аннексия была признана незаконной резолюцией ООН, затем часть территории Голанских высот и населенный пункт Кунейтра были возвращены Сирии на условиях демилитаризации этой зоны и размещении там миссии ООН.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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