Миссия ООН впервые с 2011 года вышла к подножью Голанских высот через Сирию

"Сегодня произошло очень большое событие — впервые с начала конфликта в Сирии миссия ООН смогла выйти по трассе М-7 к посту ООН в районе разрушенной Эль-Кунейтры, то есть они смогли выйти с территории Сирии к местам, которые контролируются израильской армией", — сказал Кураленко.

Генерал-лейтенант отметил, что во время вооруженного конфликта в Сирии миссия ООН не могла работать на своих постах на сирийской территории, так как она была подконтрольна боевикам, а также получать доступ в лагерь беженцев на израильской территории через Сирию.

"Командующий миссией ООН и их штаб-квартира находятся в Дамаске , поэтому им приходилось для инспектирования этой территории ездить через территорию Ливана ", — сказал офицер.

Кураленко добавил, что российская военная полиция оказывает всяческое содействие миссии ООН. «Сегодня они инспектируют посты ООН, которые разрушены войной, с тем, чтобы начать их восстановление. Такое взаимодействие показывает, что Россия соблюдает все решения ООН и поддерживает мир во всех регионах, где находятся ее представители», — добавил заместитель командующего.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (израильский парламент) принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией.

Аннексия была признана незаконной резолюцией ООН, затем часть территории Голанских высот и населенный пункт Кунейтра были возвращены Сирии на условиях демилитаризации этой зоны и размещении там миссии ООН.

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