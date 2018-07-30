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Россия не может заставить Иран покинуть Сирию
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Россия не может заставить Иран покинуть Сирию, заявил посол в Израиле 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия не может заставить Иран покинуть Сирию, где его присутствие отвечает нормам международного права и важно для победы над терроризмом, сказал российский посол в Израиле Анатолий Викторов в интервью Десятому каналу местного телевидения.
Обвиняя Иран в стремлении создать враждебный плацдарм у своих северных границ, Израиль добивается понимания и поддержки России в борьбе с присутствием в Сирии иранских сил и подконтрольных им вооруженных формирований.
"Иранское присутствие в Сирии полностью легитимно с точки зрения принципов и Устава ООН. Мы можем говорить с нашими иранскими партнерами очень откровенно и открыто, пытаясь убедить их делать или не делать чего-либо", — сказал посол.
На вопрос, может ли Россия заставить Иран покинуть Сирию, он ответил: "Мы не можем".
"Они играют очень, очень важную роль в наших общих и совместных усилиях по ликвидации террористов в Сирии. Поэтому на данный момент мы считаем нереалистичными любые требования о выдворении любых иностранных войск с территории Сирийской арабской республики", — добавил Викторов.
Дипломат сказал, что Россия не одобряет израильские удары по территории Сирии, объясняемые обычно необходимостью противодействовать закреплению там Ирана. Вместе с тем посол добавил: "Мы не можем диктовать Израилю, как действовать. Не России давать Израилю свободу делать что-либо или запрещать Израилю делать что-либо".
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