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Боевики запустили беспилотник в направлении авиабазы Хмеймим в Сирии — Минобороны РФ
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Боевики запустили беспилотник в направлении авиабазы Хмеймим в Сирии — Минобороны РФ 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Дрон уничтожен. База функионирует в плановом режиме.
БОЕВИКИ ЗАПУСТИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ БЕСПИЛОТНИК В НАПРАВЛЕНИИ АВИАБАЗЫ ХМЕЙМИМ В СИРИИ, ДРОН УНИЧТОЖЕН, БАЗА ФУНКЦИОНИРУЕТ В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ — МО РФ
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