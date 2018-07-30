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Боевики запустили беспилотник в направлении авиабазы Хмеймим в Сирии — Минобороны РФ
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Боевики запустили беспилотник в направлении авиабазы Хмеймим в Сирии — Минобороны РФ
ТК «Звезда»
24 минуты назад
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Дрон уничтожен. База функионирует в плановом режиме.
БОЕВИКИ ЗАПУСТИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ БЕСПИЛОТНИК В НАПРАВЛЕНИИ АВИАБАЗЫ ХМЕЙМИМ В
СИРИИ
, ДРОН УНИЧТОЖЕН, БАЗА ФУНКЦИОНИРУЕТ В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ —
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