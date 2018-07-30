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Сирийские боевики перешли на сторону Асада
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Сирийские боевики перешли на сторону Асада 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Бывшие боевики Свободной сирийской армии перешли на сторону правительственных войск и принимают участиие в боях в провинции Дараа, сообщают СМИ.
Как сообщает портал almasdarnews.com, бывшие боевики из бригады «Шабаб Аль-Сунна» воюют против запрещенной в России террористической организации ИГ в районе бассейна реки Ярмук.
По данным сирийских военных, на сторону правительственных войск перешли более 500 человек.
Напомним, 26 июля сирийская армия установила флаг на одной из стратегических высот на границе с Голанами. Речь идет об одной из стратегических высот в провинции Дараа.
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