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Сирийские боевики сдали танки и зенитные установки
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Сирийские боевики сдали танки и зенитные установки 

Свободная пресса 51 минуту назад
В Сирии боевики сдали правительственным войскам свои орудия. Среди них было три танка, две гаубицы и пять зенитных установок. Кроме того за минувшие сутки были сданы один крупнокалиберный пулемет, три пикапа и большое количество боеприпасов различных типов и калибров.
Таких результатов удалось добиться в результате переговоров между старейшинами района и представителями российского Центра примирения враждующих сторон, пишет «Экономика сегодня».
Но, несмотря на это, боевики все же нарушили режим перемирия, открыв огонь в нескольких поселениях провинций Алеппо и Латакия.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что ВКС РФ в Сирии уничтожили беспилотник, приближавшийся к авиабазе Хмеймим. Предположительно он был запущен с территории боевиков.
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