Сирийские боевики сдали танки и зенитные установки

Сирии боевики сдали правительственным войскам свои орудия. Среди них было три танка, две гаубицы и пять зенитных установок. Кроме того за минувшие сутки были сданы один крупнокалиберный пулемет, три пикапа и большое количество боеприпасов различных типов и калибров.

Таких результатов удалось добиться в результате переговоров между старейшинами района и представителями российского Центра примирения враждующих сторон, пишет «Экономика сегодня».

Но, несмотря на это, боевики все же нарушили режим перемирия, открыв огонь в нескольких поселениях провинций Алеппо и Латакия

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что ВКС РФ в Сирии уничтожили беспилотник, приближавшийся к авиабазе Хмеймим. Предположительно он был запущен с территории боевиков.