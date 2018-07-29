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Сторонники Гюлена погибли в море
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Сторонники Гюлена погибли в море 

News.ru 15 часов назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Diego Cupolo
Более шести жителей Турции стали жертвами крушения лодки. Они пытались сбежать на греческий остров Мидилли.
Инцидент произошел в ночь на 29 июля у берегов района Авалык рядом с островом Чыплак. Сотрудникам береговой охраны при помощи вертолета удалось спасли девятерых человек. Среди них были женщины и дети.
Шестеро беглецов были обнаружены мертвыми. Один пропал без вести. На судне могли находиться главари движения Гюлена, сообщил глава районной администрации Гекхан Гергюарслан.
Ранее суд Анкары приговорил 64 преподавателей и курсантов военного училища сухопутных войск к пожизненному тюремному заключению. Их признали причастными к попытке государственного переворота в Турции в июле 2016 года.
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