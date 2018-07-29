Сторонники Гюлена погибли в море

Более шести жителей Турции стали жертвами крушения лодки. Они пытались сбежать на греческий остров Мидилли.

Инцидент произошел в ночь на 29 июля у берегов района Авалык рядом с островом Чыплак. Сотрудникам береговой охраны при помощи вертолета удалось спасли девятерых человек. Среди них были женщины и дети.

Шестеро беглецов были обнаружены мертвыми. Один пропал без вести. На судне могли находиться главари движения Гюлена, сообщил глава районной администрации Гекхан Гергюарслан.