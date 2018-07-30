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Сирийская армия ликвидировала крупнейший оплот ИГ* в провинции Дераа
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Сирийская армия ликвидировала крупнейший оплот ИГ* в провинции Дераа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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