Ещё
У побережья Турции затонула лодка с предполагаемыми гюленистами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У побережья Турции затонула лодка с предполагаемыми гюленистами 

Вести.Ru 18 часов назад
Фото: Вести.Ru
В Эгейском море у побережья Турции затонула надувная лодка, на борту которой находились 16 человек. Сообщается о шестерых погибших и об одном пропавшем без вести. Девять человек были спасены береговой охраной, передает ТАСС. По сообщению агентства «Анадолу», среди погибших — трое маленьких детей.
По словам главы турецкого прибрежного округа Айвалик Гекхана Горгуаслана, в лодке находились подозреваемые в принадлежности к террористической группировке ФЕТО сторонники мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Анкара обвиняет Гюлена, проживающего в США, в организации попытки государственного переворота в Турции в 2016 году. Также, по данным властей, в лодке, шедшей в направлении греческого острова Лесбос, находились два наркоторговца.
Вести.Ru: последние новости
Примирение в Сирии: боевики сдают танки, гаубицы и зенитные установки Турция предложила США спасти отношения Из тюрьмы вышла палестинка, ударившая израильского солдата
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итоги пенсионных митингов: будет ли эффект?34
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала39
ОБСЕ хочет в Крым3
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле4
Депутат Рады ужаснулся, открыв украинский учебник2
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение