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Иран захотел отучить США от «пагубной зависимости»
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Иран захотел отучить США от «пагубной зависимости» 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Американцы слишком «пристрастились» к введению санкций, Иран намерен заставить их бросить эту «пагубную привычку», заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.
«У нас хватит сил показать США, что им надо оставить свою пагубную привычку», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на агентство ISNA.
По словам Зарифа, мир считает, что Вашингтону следует «побороть свою зависимость».
Глава МИД Ирана призвал Европу выбрать между поддержкой своих стран и следованием за Вашингтоном и американским президентом Дональдом Трампом, что, по его словам, «несколько противоречит европейским интересам».
Зариф добавил, что Иран вряд ли может создать конфликт между США и Европой, однако, отметил он, между ними «существует пробел», который Тегерану следует использовать.
Ранее СМИ сообщили, что США якобы готовятся ударить по ядерным объектам Ирана в августе. Глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал это «полнейшим обманом». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что стоит за громкими угрозами президента США Дональда Трампа в адрес Ирана.
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