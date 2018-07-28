Сирийские войска выгнали боевиков из деревень в Дераа 

Восемь деревень на западе провинции Дераа освобождены от террористов из запрещенной в России группировки ИГ.
Военные заняли стратегические высоты Телль-эль-Джумуа и ведут наступление на форпост ИГ в Нафаа, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин».
Ранее на этой неделе сирийские войска прорвали выбили террористов из 14 селений, прорвав оборону на линии Тасиль — Джилин.
В пятницу сирийский флаг был поднят над городом Эль-Кунейтра. По словам депутата Народного Совета (парламента) Сирии Рифаата Хусейна, контроль над всей провинцией будет установлен в ближайшие часы.
В четверг сирийская армия установила флаг на одной из стратегических высот в провинции Дераа на границе с Голанами.
В среду террористы устроили серию терактов в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии, погибли как минимум 100 человек.