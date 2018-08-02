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На подконтрольных США территориях Сирии растет число боевиков — Генштаб ВС РФ
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На подконтрольных США территориях Сирии растет число боевиков — Генштаб ВС РФ 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Отмечено увеличение групп боевиков ИГИЛ*, которые совершают террористические акты в населенных пунктах провинций Эс-Сувейда и Риф-Дамаск.
Около сирийской зоны Эт-Танф, которую контролируют военные США, нарастает численность боевиков террористической группировки ИГИЛ*. Об этом сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
«В районах, прилегающих к зоне Эт-Танф, контролируемой американскими военнослужащими, отмечается увеличение групп боевиков ИГИЛ*, которые совершают террористические акты в населенных пунктах провинций Эс-Сувейда и Риф-Дамаск, а также пытаются организовать вылазки в направлении Пальмиры и Дейр-эз-Зора», — сказал Рудской.
Он уточнил, что российская авиация и сирийские правительственные войска своевременно выявляют и уничтожают террористов.
* — террористическая организация, запрещенная в РФ
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