На подконтрольных США территориях Сирии растет число боевиков — Генштаб ВС РФ

Отмечено увеличение групп боевиков ИГИЛ*, которые совершают террористические акты в населенных пунктах провинций Эс-Сувейда и Риф-Дамаск.

Около сирийской зоны Эт-Танф, которую контролируют военные США, нарастает численность боевиков террористической группировки ИГИЛ*. Об этом сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«В районах, прилегающих к зоне Эт-Танф, контролируемой американскими военнослужащими, отмечается увеличение групп боевиков ИГИЛ*, которые совершают террористические акты в населенных пунктах провинций Эс-Сувейда и Риф-Дамаск, а также пытаются организовать вылазки в направлении Пальмиры и Дейр-эз-Зора», — сказал Рудской.

Он уточнил, что российская авиация и сирийские правительственные войска своевременно выявляют и уничтожают террористов.

* — террористическая организация, запрещенная в РФ