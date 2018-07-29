Сирийские боевики сдают оружие

На юго-западе Сирии боевики сдали танки, гаубицы и зенитные установки

Три танка, две гаубицы, пять зенитных установок сдали незаконные вооруженные формирования (НВФ) из Юго-западной зоны деэскалации в Сирии за прошедшие сутки, сообщает в воскресенье российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В результате переговоров со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в Юго-западной зоне деэскалации при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон за сутки сдано три танка, две гаубицы, пять зенитных установок, один крупнокалиберный пулемет и три пикапа, а также большое количество боеприпасов различных типов и калибров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны НВФ, действующих в Идлибской зоне деэскалации. В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Арафит, Калъат-Марза, Нахшебба, Сараф, Икко провинции Латакия, а также районов Рашидиг-1 и Кастелло города Алеппо.

Российский центр по примирению призывает командиров НВФ отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Кроме того, в Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулись более 73,7 тысячи жителей, за прошедшие сутки в свои дома возвратился 91 человек. Также российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 71 сирийцу, в том числе 30 детям.