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Автобус с китайскими туристами попал в аварию в Турции
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Автобус с китайскими туристами попал в аварию в Турции 

ИА Синьхуа 29 июля 2018
Фото: Экспресс-газета
Анкара, 29 июля /Синьхуа/ — По информации посольства КНР в Турции и генконсульства КНР в Измире, сегодня около 10:00 по местному времени экскурсионный автобус с китайскими туристами попал в аварию в провинции Анталья на юге Турции, в результате чего находившиеся в автобусе 33 человека, включая 31 китайского туриста, получили травмы различной степени.
Согласно полученной информации, автобус направлялся из административного центра провинции Анталья в расположенный в центральной части страны район Каппадокия. На территории городка Аксеки данной провинции автобус столкнулся с двумя ехавшими навстречу автомобилями и перевернулся. В автобусе находились 33 человека, в том числе 31 китайский турист, а также местный водитель и гид. После аварии все пострадавшие были доставлены для оказания помощи в местные больницы, состояние одной туристки в настоящее время довольно тяжелое. В результате происшествия погибли два гражданина Турции, ехавшие в столкнувшихся с автобусом машинах.
В настоящее время ведется дальнейшее расследование причин аварии. —0—
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