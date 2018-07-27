Шумовые гранаты, слезоточивый газ: В Иерусалиме начались беспорядки — видео

Массовые беспорядки охватили Иерусалим 27 июля. Ожесточенные столкновения вспыхнули между силами безопасности Израиля и палестинцами, сообщает ТАСС

Стычки начались во время пятничной молитвы на Храмовой горе в Иерусалиме и возле и мечети «Аль-Акса». Сообщается, что верующие были обстреляны слезоточивым газом. Очевидцы рассказывают о взрывах шумовых гранат. Окрестности накрыты густым дымом.

Ранее Пятый канал сообщал о массовых беспорядках, которые прошли в Израиле что 14 мая после церемонии открытия нового посольства США , перенесенного из Тель-Авива в Иерусалим. В этот день на границе сектора Газа прошли массовые протесты, которые палестинцы приурочили к церемонии, а также к годовщине основания Израиля.