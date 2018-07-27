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Шумовые гранаты, слезоточивый газ: В Иерусалиме начались беспорядки — видео
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Шумовые гранаты, слезоточивый газ: В Иерусалиме начались беспорядки — видео 

Пятый канал 27 июля 2018
Фото: Пятый канал
Массовые беспорядки охватили Иерусалим 27 июля. Ожесточенные столкновения вспыхнули между силами безопасности Израиля и палестинцами, сообщает ТАСС.
Стычки начались во время пятничной молитвы на Храмовой горе в Иерусалиме и возле и мечети «Аль-Акса». Сообщается, что верующие были обстреляны слезоточивым газом. Очевидцы рассказывают о взрывах шумовых гранат. Окрестности накрыты густым дымом.
Ранее Пятый канал сообщал о массовых беспорядках, которые прошли в Израиле что 14 мая после церемонии открытия нового посольства США, перенесенного из Тель-Авива в Иерусалим. В этот день на границе сектора Газа прошли массовые протесты, которые палестинцы приурочили к церемонии, а также к годовщине основания Израиля.
В результате столкновений с израильскими полицейскими более 50 палестинцев погибли и еще более двух тысяч пострадали. Вскоре Совбез ООН призвал к независимому и прозрачному расследованию произошедшего. В Палестине был объявлен трехдневный траур. Пятый канал публиковал интервью с пострадавшими в ожесточенных столкновениях.
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